Отец в поселке Хабаровского края посадил дочь за руль и заработал штраф

В Хабаровском крае мужчину привлекли к ответственности за то, что он посадил за руль несовершеннолетнюю дочь. О случае сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Инцидент произошёл в посёлке Хор. По данным инспекторов, отец решил «научить» 17-летнюю девушку водить автомобиль и передал ей управление, сам находясь на пассажирском сиденье. Остановили этот семейный урок инспекторы, и закончился он протоколами.
На девушку-подростка, у которой, разумеется, не было ни прав, ни страховки, составили административные материалы сразу по двум статьям: за управление без водительского удостоверения и за отсутствие полиса ОСАГО. Отец получил штраф в 30 тысяч рублей за передачу управления лицу, которое заведомо не имеет водительского удостоверения.
В Госавтоинспекции напоминают, что такие «уроки» могут закончиться серьёзными последствиями. Несовершеннолетний за рулем — это риск для всех, кто окажется рядом: случайных прохожих, детей на самокатах, водителей в соседних машинах. И то, что в этот раз обошлось без аварий и пострадавших, — не заслуга отца, а слепая удача.