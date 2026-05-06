Треть российских учителей составляют молодые люди до 39 лет

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Треть учителей в России составляют молодые люди в возрасте до 39 лет, их более 346 тысяч, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сегодня в общеобразовательных организациях работает свыше 346 тысяч учителей до 39 лет — 32,5% от общего количества учителей», — отметил Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он подчеркнул, что в школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению.
Министр добавил, что в России с каждым годом усиливается внимание абитуриентов к выбору профессии педагога: в 2025 году число заявлений в педагогических вузах на направления подготовки в сфере «Образование и педагогические науки» превысило 546 тысяч. По данным Кравцова, ежедневно вузы получали порядка 10 тысяч заявлений на педагогические специальности, а конкурс на бюджетные места достиг 12 человек на место.