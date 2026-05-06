Треть российских учителей составляют молодые люди до 39 лет

Министр добавил, что в России с каждым годом усиливается внимание абитуриентов к выбору профессии педагога: в 2025 году число заявлений в педагогических вузах на направления подготовки в сфере «Образование и педагогические науки» превысило 546 тысяч. По данным Кравцова, ежедневно вузы получали порядка 10 тысяч заявлений на педагогические специальности, а конкурс на бюджетные места достиг 12 человек на место.