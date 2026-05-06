В Курске впервые с 2025 года подешевело вторичное жилье

В апреле в девяти из 50 городов, проанализированных специалистами «РБК Недвижимость» на основе данных консалтинговой компании SRG, зафиксировано снижение цен на вторичное жилье. Курск оказался в этом списке на девятом, последнем месте. Для города это первое удешевление после длительного периода лидерства по темпам роста: весь 2025 год и первый квартал 2026-го он возглавлял рейтинг областных центров с самым быстро дорожающим жильем. Теперь средняя цена квадратного метра снизилась на 0,1%, до 135,5 тыс. руб.