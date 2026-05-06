Нехватка педагогов в омских школах усиливается

По подсчетам «СуперОмска», основанным на данных департамента образования, по состоянию на 15 апреля 2026 года в омских школах не хватает порядка 355 педагогов-предметников по 15 общеобразовательным дисциплинам. Стоит отметить, что это заметно больше, чем месяцем ранее, когда фиксировалось порядка 310 вакантных педагогических должностей по 16 предметам.
Фактически топ-3 наиболее «дефицитных» специальностей, исходя из количества вакансий, не изменился. На первом месте — учителя математики: омским школам необходимо 66 таких специалистов (месяцем ранее — 60); кроме того, выросла потребность в учителях русского языка и литературы — с 46 до 52. Замыкает топ-3 профессия «учитель английского языка» с 34 вакансиями. Впрочем, нехватка учителей начальных классов оказалась ненамного ниже — 32 специалиста.
Стоит отметить, что последовательный рост числа «свободных» педагогических постов в школах Омска фиксируется не впервые. Так, по состоянию на середину февраля их заявлялось около 290.
Ранее в Омске раскрыты зарплаты директоров городских школ, которые в 2025 году варьировались от 38,9 тысячи рублей до порядка 129,4 тысячи рублей.