Нехватка педагогов в омских школах усиливается

По подсчетам «СуперОмска», основанным на данных департамента образования, по состоянию на 15 апреля 2026 года в омских школах не хватает порядка 355 педагогов-предметников по 15 общеобразовательным дисциплинам. Стоит отметить, что это заметно больше, чем месяцем ранее, когда фиксировалось порядка 310 вакантных педагогических должностей по 16 предметам.