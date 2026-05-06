Битва за «Алешеньку». Экс-глава объяснила, почему снесла памятник воинам ВОВ

Экс-глава сельсовета заменила народный памятник на стелу, лишилась за это должности и получила наказание. Krsk.aif.ru разбирался в истории.

Раньше на площади в поселке Тепличный Хакасии возвышался народный «Алёшенька» — так здесь называют монумент «Вечная память», скульптуру с рельефным лицом бойца в зеленой каске, сжимающего автомат на фоне знамени. Теперь на его месте стоит строгий современный комплекс из темного камня с мемориальными плитами. За эту визуальную трансформацию экс-глава населенного пункта Анна Мадисон лишилась должности и получила год исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Корреспондент krsk.aif.ru разбиралась, вернется ли памятник в его первозданном виде в посёлок, и узнала у Анны Мадисон, поступила бы она иначе.

Снос под видом реставрации.

История началась весной 2023 года. В апреле бульдозер снес полувековой памятник бойцам Великой Отечественной войны «Вечная память», возведенный к 40-летию Победы в 1985 году.

Следствие установило, что зимой 2023 года местные депутаты приняли решение провести капитальный ремонт мемориального комплекса. Однако, как указано в материалах суда, глава сельсовета Анна Мадисон скрыла от них тот факт, что в результате работ памятник будет фактически уничтожен. В апреле она подписала контракт на демонтаж мемориала за 280 тысяч рублей.

Старый памятник снесли, а на его месте за пять миллионов рублей возвели новую композицию в виде черной стены с аркой.

Часть жителей возмутила новая стела, поскольку прежний мемориал был им дорог и ценен как в историческом, так и в культурном смысле. Другие же, напротив, поддержали Мадисон, заявив, что «Алешенька» уже износился и обветшал.

«Я не могла поступить по-другому».

Несмотря на вынесенный приговор, сама Анна Мадисон с решением суда категорически не согласна. Сейчас она находится в Пригорске республики Хакасия, где отбывает наказание. В разговоре с корреспондентом krsk.aif.ru экс-глава сельсовета заявила, что сейчас адвокаты готовят документы для обжалования в Верховном Суде РФ.

Анна Мадисон настаивает: злого умысла в ее действиях не было, а старый мемориал находился в плачевном, аварийном состоянии из-за того, что предыдущие руководители десятилетиями не занимались его содержанием.

«Даже неся это наказание, я могу сказать: на тот момент я вообще не могла поступить по-другому. И сейчас не поступила бы иначе, — делится своей позицией Анна Мадисон. — Какой у меня мог быть умысел? На этом же самом месте мы создали новый мемориальный комплекс. Он несет ту же самую смысловую нагрузку. Там увековечены те же фамилии солдат Великой Отечественной войны, к которым добавились участники СВО. Появилась красивая площадка, облагороженный сквер. Чем мы осквернили память? Какой ущерб я нанесла?».

По словам экс-главы, суд при вынесении приговора не учел ряд аргументов защиты.

«Наши доводы об аварийности конструкции, обсуждение нового проекта с жителями и решение совета депутатов — всё это не было учтено! — говорит Анна Мадисон. — Суд проигнорировал экспертизу в рамках уголовного дела, которая подтвердила, что новый мемориальный комплекс несет еще большую историческую ценность в связи с преемственностью. Ведь теперь там увековечены имена не только участников Великой Отечественной войны, но и бойцов локальных войн, а также героев СВО!».

Также Анна Мадисон обращает внимание на то, что старый памятник никогда не состоял в официальном реестре историко-культурного наследия и не подходил под его критерии, там не было реальных воинских захоронений. При этом, по словам экс-главы, многие жители поселка до сих пор ее поддерживают и даже собирали подписи в ее защиту.

Как создавалась народная память.

У суда и экспертов на этот счет оказалось иное мнение. В материалах дела сказано: до того как пойти под ковш бульдозера, «Алёшенька» простоял в Тепличном почти 40 лет. Его создавал известный в регионе художник Геннадий Агапов. Помимо фигуры солдата в каске, монумент содержал имена сельчан, ушедших на войну — как вернувшихся, так и погибших.

В ходе судебных разбирательств провели историко-культурологическую экспертизу. Специалисты установили: хотя памятник формально не числился в реестре, он обладал его признаками и представлял культурную ценность.

«Исследуемый объект можно трактовать как народный памятник на основании того, что он был создан не по официальному заказу в государственных мастерских Художественного фонда СССР, а создавался общими усилиями жителей и работников совхоза “Тепличный”», — указано в материалах дела.

Из показаний экспертов в суде также следовало, что сносить мемориал было необязательно: «Чтобы признать памятник не подлежащим восстановлению, должно быть полное уничтожение основных элементов конструкции, чего не было в данном случае. Бетон сравнительно легко ремонтируется современными средствами».

Суд первой инстанции квалифицировал действия администрации не как ремонт или реконструкцию, а как фактическое уничтожение мемориала. Было отдельно отмечено, что сохранение памятников Великой Отечественной войны не ставится в зависимость от наличия у них официального статуса.

Возвращение «Алёшеньки».

Помимо уголовного наказания, суды, вплоть до кассационной инстанции, удовлетворили гражданский иск прокуратуры и возложили на администрацию Расцветовского сельсовета обязанность восстановить разрушенного «Алёшеньку». Срок исполнения этого решения уже истек, а монумент так и не вернули.

Теперь, в 2026 году, решать эту непростую задачу предстоит новому главе сельсовета Ивану Мосману, который был избран в марте.

«Мы будем восстанавливать памятник рядом с мемориалом, — рассказывает Иван Мосман. — Думаю, в ближайший год приступим к этому. Отношение у жителей к новому мемориалу, в основном, положительное. Там теперь не только фамилии участников ВОВ, но и фамилии участников СВО, и локальных войн… Это всё дальше будем продолжать вести. Восстановим и памятник, будет у нас ещё Алёшенька».

По словам нового главы, правительство республики и руководство района уже пообещали помочь субсидиями на восстановление старого монумента. Ситуацию на контроле держит и региональный Народный фронт.

«Решение суда о восстановлении памятника уже просрочено, но оно действовало до прихода нового главы администрации, — отмечает руководитель отделения Народного фронта в Хакасии Ксения Буганова. — Хотя разрушение произошло не по его вине, восстанавливать памятник придется ему. Важно помнить, что общественное мнение разделилось пополам относительно сноса памятника, и необходимо сохранить баланс между уважением к памяти погибших и мнением местных жителей. Совместно с главой администрации мы обсудим этот вопрос подробнее, чтобы избежать ошибок при установке нового памятника, в том числе, с точки зрения искусства».

