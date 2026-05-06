Власти опровергли слухи о лесном пожаре у жилой застройки в Бикине

Комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите опроверг информацию, разлетевшуюся по социальным сетям, о том, что в городе Бикин ландшафтный пожар вплотную подобрался к жилым домам. Эти сообщения не соответствуют действительности, а реальная картина оказалась куда менее драматичной, чем ее рисовали в чатах и пабликах.
Сигнал о возгорании поступил минувшей ночью. На место сразу же выдвинулся расчет 32-й пожарной части — четыре автоцистерны. Однако, как уточнили в ведомстве, очаг находился на значительном удалении от жилого сектора, а прямых путей подъезда к нему не существовало. Пожарные подразделения выставили на окарауливание, чтобы контролировать распространение пламени и не допустить его перехода в сторону домов и строений. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры не было ни на одном этапе.
К шести утра 6 мая пожар полностью ликвидировали. Никто не пострадал, ни одно строение не повреждено. Единственное, что успело пострадать, — это репутация тех, кто сеет панику в соцсетях раньше, чем поступают официальные данные.
В комитете просят жителей края сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.