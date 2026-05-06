Власти опровергли слухи о лесном пожаре у жилой застройки в Бикине

Сигнал о возгорании поступил минувшей ночью. На место сразу же выдвинулся расчет 32-й пожарной части — четыре автоцистерны. Однако, как уточнили в ведомстве, очаг находился на значительном удалении от жилого сектора, а прямых путей подъезда к нему не существовало. Пожарные подразделения выставили на окарауливание, чтобы контролировать распространение пламени и не допустить его перехода в сторону домов и строений. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры не было ни на одном этапе.