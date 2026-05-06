Итоги Всероссийского субботника: жители Красноярского края привели в порядок более сотни общественных пространств

В рамках Всероссийского субботника жители Красноярского края привели в порядок более ста парков, скверов, набережных и площадей, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с 2018 года. В некоторых городах региона субботник сопровождали развлекательные мероприятия. В Минусинске, например, участники посетили экоурок и разминку по зумбе. Жительница Шарыпова Галина Калимулина пришла на уборку в традиционной татарской одежде вместе с племянниками, чтобы показать им важность единства культур и уважения к традициям. [caption id= «attachment_366078» align= «alignnone» width= «1179»] Фото: пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Красноярского края[/caption] Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Максим Говорушкин отметил, что субботник позволяет жителям не только привести в порядок популярные для отдыха локации, но и почувствовать свою причастность к изменениям. В регионе продолжается голосование за новые территории для благоустройства. До 12 июня жители 24 городов и посёлков могут выбрать парки и скверы, которые обновят в следующем году. На выбор предлагают 83 территории. Проголосовать можно на сайте госуслуг — принять участие могут все, кому уже исполнилось 14 лет.