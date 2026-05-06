В Красноярске магазин оштрафовали за продажу товаров без маркировки

В Красноярске магазин азиатских продуктов «Умами» на улице Высотная оштрафовали за продажу товаров без маркировки на русском языке. Проверили торговую точку специалисты краевого Роспотребнадзора.
Среди товаров: соевое мясо, арахис, чай и леденцы. Отсутствие надлежащей маркировки лишает потребителя возможности получить достоверную информацию о свойствах продукта — это противоречит требованиям действующего законодательства.
За отсутствие маркировок магазин заплатил 20 тысяч рублей. Товары с нарушениями с полок уже убрали.
При этом поводом для проверки стало другое нарушение: предприниматель не уведомил Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Бизнесмену грозит еще один штраф.