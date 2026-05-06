Пенсионерам стали выдавать удостоверения нового вида: зачем они нужны

Данный шаг направлен на создание полноценного цифрового аналога традиционных документов — пластиковых карточек или бумажных справок, который служит официальным подтверждением наличия статуса пенсионера, сообщает ИА DEITA.RU.
Электронное свидетельство предназначено для быстрого и удобного предъявления данных при необходимости получения различных льгот и преференций. Одной из ключевых функций такого электронного удостоверения является возможность использования QR-кода для получения скидок и льгот в различных сферах.
Пожилые граждане могут предъявлять его в магазинах, аптеках, музеях, театрах и кинотеатрах, чтобы воспользоваться предусмотренными для них скидками. Кроме этого, он служит подтверждением права на льготный проезд в городском и пригородном транспорте, облегчая доступ к регулярным социальным услугам и медицинским льготам, а также подтверждает право на специальные условия оплаты коммунальных услуг.
Автоматическая выдача электронного удостоверения осуществляется для уже состоящих в пенсионном статусе граждан через их личный кабинет на портале «Госуслуги». Новым пенсионерам документ формируется автоматически в течение 10 дней после назначения выплат.
Такой механизм значительно упрощает и ускоряет процесс получения подтверждающего документа, избавляя от необходимости личного посещения государственных учреждений. Преимущества цифрового удостоверения очевидны: его нельзя потерять или забыть, и его использование не требует ношения на себе, достаточно лишь предъявить QR-код со смартфона или распечатать его на бумаге.
Это делает процедуру предъявления документа более комфортной и безопасной. При этом, переход на электронное удостоверение носит исключительно добровольный характер. Граждане, предпочитающие бумажные или пластиковые варианты, сохраняют возможность использовать ранее выданные документы — они остаются действующими.
В случаях необходимости можно обратиться в отделение Фонда социального страхования или МФЦ для получения физической версии свидетельства, что дополнительно обеспечивает гибкость и выбор в оформлении подтверждающих документов, пишет «Парламентская газета».