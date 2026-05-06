Директор пермской фирмы получил условный срок за налоговые преступления

Как установило следствие, в период с октября 2021 года по конец марта 2023-го директор ООО «Техэкспро» создал фиктивный документооборот между своей компанией и не осуществляющими реальной предпринимательской деятельности юридическими лицами. Позже он внес в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2021−2022 годы ложные сведения о налоговых вычетах по вышеуказанным финансово-хозяйственным взаимоотношениям, тем самым уклонившись от уплаты налога на сумму не менее 39 млн руб. Кроме того, бизнесмен изготовил более ста поддельных платежных поручений на сумму свыше 44 млн руб. с целью вывода денежных средств из налогового контроля и последующего их обналичивания.