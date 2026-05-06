В Омской области пенсионеру втрое увеличили компенсацию за избиение

В Омской области пенсионеру втрое увеличили компенсацию морального вреда за избиение. Горьковский районный суд пересмотрел приговор мирового судьи по делу о причинении вреда здоровью средней тяжести.
Ранее мужчину, который избил потерпевшего, признали виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ и назначили ему 8 месяцев ограничения свободы. Также суд постановил выплатить потерпевшему 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Пенсионер посчитал эту сумму слишком маленькой и обжаловал приговор.
Районный суд учёл преклонный возраст потерпевшего, его лечение в стационаре, а также умышленный характер действий осуждённого. Кроме того, суд отметил, что противоправного поведения со стороны пенсионера не было. Назначенную ранее сумму в 50 тысяч рублей суд назвал «чрезвычайно малой и неадекватной компенсацией».
В итоге размер компенсации морального вреда увеличили до 150 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.