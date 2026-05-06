Врач Елисеева предостерегла от запивания лекарств чем-то, кроме воды

Запивание лекарственных препаратов какими-либо напитками, кроме воды, может представлять серьёзную опасность для здоровья. Врач Дарья Елисеева в разговоре с РИАМО предупредила, что некоторые напитки в сочетании с лекарствами могут довести вплоть до реанимации.
Особенно опасным является сочетание лекарств с грейпфрутовым соком. Этот напиток содержит фуранокумарины — вещества, которые блокируют ферменты в кишечнике и печени, отвечающие за метаболизм многих препаратов. Когда эти ферменты не могут выполнять свою функцию, лекарство не выводится из организма, а накапливается в крови.
«Запив стандартную дозу соком, вы получаете токсический удар, равный приёму горсти таблеток. Это прямой путь к тяжелейшей передозировке, поражению печени и остановке сердца», — подчеркнула врач.
Сладкая газировка также представляет опасность. Её кислотность и углекислый газ могут разрушить защитную оболочку капсулы, что приводит к преждевременному высвобождению активного вещества уже в желудке, а не в кишечнике. Это вызывает раздражение и даже язву. Кроме того, терапевтический эффект лекарства может быть сведён к нулю из-за его разрушения желудочным соком.
Яблочный и апельсиновый соки также могут повлиять на процесс всасывания лекарств. Они изменяют pH среды и нарушают работу транспортных белков в организме, что делает всасывание непредсказуемым.
Для безопасного приёма лекарств рекомендуется использовать только чистую негазированную воду. Это поможет избежать нежелательных взаимодействий и обеспечит эффективность терапии.
