Швеция будет выдавать визы белорусам через посольство другой страны

Белорусы смогут получить визу Швеции в Минске, но через посольство другой страны. Подробнее рассказали в посольстве Швеции.
— Шведская сторона достигла временного соглашения с Венгрией о выдаче виз для граждан Беларуси, сообщило посольство Швеции в Минске, — сказали в посольстве.
Таким образом краткосрочные визы Швеции в Беларуси будет выдавать посольство Венгрии. В посольстве скандинавской страны пояснили, что уже с 4 мая 2026 года белорусы и граждане третьих стран, желающие подать заявление на получение краткосрочной визы типа C, могут обращаться в посольство Венгрии в Минске.
Заявки на визы типа D принимаются в дипломатическом представительстве посольства Швеции в Беларуси. Это касается дипломатов, тех, кто потерял шведский вид на жительство и некоторых других категорий.
Также посольство Швеции в Москве продолжает проводить интервью, сбор биометрических данных и паспортный контроль дважды в неделю.
