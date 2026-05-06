Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве в 2026 году запустят еще 11 беспилотных трамваев

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Еще 11 беспилотных трамваев выйдут на маршруты в Москве в 2026 году. Таким образом, их общее количество достигнет 15 единиц, написал мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас модернизируется еще один трамвайный вагон. Всего до конца этого года оборудуем беспилотными технологиями 11 трамваев — так увеличим их общее количество до 15 единиц. Они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами. А к 2030-му беспилотными станут примерно две трети столичного парка трамваев», — написал мэр.

В сентябре прошлого года Москва первой в мире запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Он пошел по маршруту № 10 «Метро “Щукинская” — Улица Кулакова». Транспорт перевез уже больше 100 тыс. пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения. Сегодня в городе курсируют четыре беспилотных трамвая. Часть ходит в тестовом режиме: изучают маршрут и составляют высокоточную карту. Программное обеспечение для беспилотного трамвая создали сотрудники Московского метрополитена.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше