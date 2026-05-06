В Москве в 2026 году запустят еще 11 беспилотных трамваев

«Сейчас модернизируется еще один трамвайный вагон. Всего до конца этого года оборудуем беспилотными технологиями 11 трамваев — так увеличим их общее количество до 15 единиц. Они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами. А к 2030-му беспилотными станут примерно две трети столичного парка трамваев», — написал мэр.
В сентябре прошлого года Москва первой в мире запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Он пошел по маршруту № 10 «Метро “Щукинская” — Улица Кулакова». Транспорт перевез уже больше 100 тыс. пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения. Сегодня в городе курсируют четыре беспилотных трамвая. Часть ходит в тестовом режиме: изучают маршрут и составляют высокоточную карту. Программное обеспечение для беспилотного трамвая создали сотрудники Московского метрополитена.