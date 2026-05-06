Кто может рассчитывать на амнистию в Казахстане, рассказали в МВД

Санжар Адилов сообщил, что на сегодняшний день сформированы подходы по уголовной амнистии. "Есть результаты рабочей группы и составы. У нас пока выработаны только подходы. В первую очередь, будут освобождены от уголовной ответственности лица, по которым на стадии расследования преступления небольшой тяжести, уголовные проступки, а также средней тяжести без причиненного ущерба, — сказал он.
Амнистия, по словам вице-министра, не распространяется на лиц, совершивших преступления экстремистского, террористического характера, заочно осужденных, лиц, совершивших пытки, коррупционные правонарушения, а также преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. «По тяжким и особо тяжким составам преступлений, за исключением тех, о которых я уже сказал, рассматривается вопрос о сокращении срока отбытия наказания в целом на ⅕ или ¼ часть. Мы постараемся максимально широко применить амнистию. Сегодня амнистия взята в производство как депутатская инициатива, поэтому дальше будет правильнее, если ее будут комментировать наши депутаты», — пояснил он.
Подходы по административной амнистии Адилов пообещал озвучить на следующей неделе. «На сегодня могу сказать, что субъектами административной профилактики являются более 70 государственных органов, и 15 госорганов уже дали сведения и предложения о применении амнистии по своей компетенции и подследственности», — пояснил вице-министр.