Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто может рассчитывать на амнистию в Казахстане, рассказали в МВД

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса высказался о параметрах готовящейся в стране амнистии, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Санжар Адилов сообщил, что на сегодняшний день сформированы подходы по уголовной амнистии. "Есть результаты рабочей группы и составы. У нас пока выработаны только подходы. В первую очередь, будут освобождены от уголовной ответственности лица, по которым на стадии расследования преступления небольшой тяжести, уголовные проступки, а также средней тяжести без причиненного ущерба, — сказал он.

Амнистия, по словам вице-министра, не распространяется на лиц, совершивших преступления экстремистского, террористического характера, заочно осужденных, лиц, совершивших пытки, коррупционные правонарушения, а также преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. «По тяжким и особо тяжким составам преступлений, за исключением тех, о которых я уже сказал, рассматривается вопрос о сокращении срока отбытия наказания в целом на ⅕ или ¼ часть. Мы постараемся максимально широко применить амнистию. Сегодня амнистия взята в производство как депутатская инициатива, поэтому дальше будет правильнее, если ее будут комментировать наши депутаты», — пояснил он.

Подходы по административной амнистии Адилов пообещал озвучить на следующей неделе. «На сегодня могу сказать, что субъектами административной профилактики являются более 70 государственных органов, и 15 госорганов уже дали сведения и предложения о применении амнистии по своей компетенции и подследственности», — пояснил вице-министр.