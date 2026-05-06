16 домов и 198 участков подтоплены в Красноярском крае

Гидрологическая обстановка в Красноярском крае остаётся напряжённой. На реках сохраняются колебания уровней, сообщили в краевом ГУ МЧС России.
На реке Усолка у села Троицк вода поднялась до 744 см — это почти на метр выше опасной отметки (660 см). На Агуле (село Петропавловка-1) уровень составляет 544 см (опасная отметка — 570 см). На Карабуле (село Карабула) вода достигла 363 см при критической отметке 380 см — рост продолжается.
Вода продолжает стоять на пойме на Чулыме (сёла Красный Завод и Новобирилюссы), Сыде (село Отрок), Анже (село Агинское), Агуле (Петропавловка-1), Чадобце (село Яркино), Муре (село Ирба) и Вельмо (посёлок Вельмо 2-е). Выход на пойму возможен также на Иркинеевой (село Бедоба) и Подкаменной Тунгуске (село Ванавара).
Всего в крае остаются подтопленными 16 жилых домов, 198 приусадебных участков и 30 участков автомобильных дорог. Мониторинг продолжается, жителей оповещают. Ситуация под контролем правительства края и МЧС.
