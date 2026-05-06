Воронежский областной суд признал невиновным обвиняемого в мошенничестве при благоустройстве парка бизнесмена

Напомним, предпринимателя обвиняли в хищении почти 8 миллионов рублей при благоустройстве парка «Городской сад» в городе Новохоперске в 2019 году, за которое ему грозило 10 лет лишения свободы. Общая стоимость работ составила около 31 миллиона. Суд оправдал Кодинцева на основании того, что обвинение не смогло предоставить доказательств наличия в его действиях состава преступления.