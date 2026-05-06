Исправили! Как сейчас выглядит стела в Омске, которую красили в чёрный

Год назад в Омске, как и по всей области, к 80-летию Великой Победы по распоряжению властей реставрировали памятники. Обновление одного из монументов тогда очень возмутило жителей — фигуры на стеле бульвара Победы покрыли ядрёно-чёрной глянцевой краской, как будто облили дёгтем. Непрезентабельный вид монумента вызвал недовольство.
Корреспондент omsk.aif.ru навестил стелу и посмотрел, как она выглядит сейчас.
Привели в приличный вид.
Сейчас монумент выглядит очень красиво — фигуры на стеле покрыты бронзовой краской и выглядят так, как будто их действительно отлили из этого металла.
Они стали более рельефными, рядом установили софиты, а в сквере, что находится рядом, высадили молодые ёлочки.
Люди, гуляющие по бульвару Победы, отмечают презентабельный вид стелы. Омичка Светлана Кузьмина рассказала omsk.aif.ru, что сейчас памятник выглядит очень достойно.
«Сейчас фигуры очень красивые. Помню, как они выглядели лет 10−15 назад. Они были просто матово-чёрные, без рельефа. Тогда смотрелись тоже не очень хорошо. А в прошлом году, когда их обновляли, они были чёрные, как смола, и блестели на солнце. Когда гуляла тут с собачкой, каждый раз задавалась вопросом: “Неужели так и останется?” К счастью, их буквально спустя две недели покрыли бронзой. Теперь как новенькие!» — рассказывает омичка.
А что было до?
В прошлом году в Омске разгорелся оживлённый спор о том, как должна выглядеть стела на бульваре Победы, которую реставрировали к 80-летию Победы. Подрядчики выбрали для покраски скульптур глубокий чёрный цвет — это спровоцировало бурную реакцию горожан.
Корреспондент omsk.aif.ru в прошлом году побывал на бульваре Победы и осмотрел памятники. К тому моменту работы по покраске фигур на стеле почти завершились: скульптуры стали чёрными, словно их облили смолой, и блестели на солнце.
Омский скульптор Виталий Шевченко в прошлом году высказал своё мнение: "Скорее всего, этот памятник сделан выколоткой из чёрного металла. Конечно, выколотку из чермета делать сложнее, чем из меди, например. Но это задумка автора, и она имеет место. Такие памятники красить можно — так они обновляются.
В первую очередь надо соблюдать идею автора. Эти крашеные памятники полностью ей соответствуют, и ничего критичного я не вижу. Может быть, там надо было выбрать не такой ядрёно-чёрный цвет, не такой глянцевый, а чуть более матовый. Ну и, конечно, было бы хорошо, если бы перед покраской подрядчик посоветовался со специалистами, какую краску купить и как её наносить".
В мэрии пояснили omsk.aif.ru, что памятники выполнены не из бронзы, как многие думали, а из металлического сплава. Перед покраской поверхность тщательно очистили, а выбор чёрного цвета, по словам администрации, соответствовал изначальному авторскому замыслу создателей мемориала.
Позже мэр лично прокомментировал ситуацию. По его словам, фигуры должны были принять «знакомый облик» к маю.
Сергей Шелест заявил: «Вижу в социальных сетях и средствах массовой информации беспокойство по поводу внешнего вида мемориала “Слава героям” на бульваре Победы. Хочу сказать, что вид, который сегодня имели медные изваяния, не был окончательным: работы продолжались, и к сроку сдачи — 30 апреля — скульптуры должны были приобрести знакомый облик».
Так получилось — в приличный вид стелу привели уже в начале апреля. Теперь обновлённый монумент радует омичей и гостей города.