В Нижегородской области подвели итоги первого этапа операции «Чистое поколение-2026»

Подведены итоги первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2026» (12+). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В рамках первого этапа операции было выявлено 11 преступлений, связанных с наркотиками, составлено 42 протокола об административных правонарушениях, а также изъято из незаконного оборота свыше двух килограммов наркотических средств. В образовательных учреждениях региона проведено свыше шести тысяч профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями.
Напомним, что в Нижнем Новгороде прошел смотр деятельности школ по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.