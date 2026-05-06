В Нижегородской области подвели итоги первого этапа операции «Чистое поколение-2026»

Она направлена на профилактику наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.

Подведены итоги первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2026» (12+). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В рамках первого этапа операции было выявлено 11 преступлений, связанных с наркотиками, составлено 42 протокола об административных правонарушениях, а также изъято из незаконного оборота свыше двух килограммов наркотических средств. В образовательных учреждениях региона проведено свыше шести тысяч профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями.

Напомним, что в Нижнем Новгороде прошел смотр деятельности школ по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.