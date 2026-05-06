Производство пресс-форм для автомобилестроения открыли в Нижнем Новгороде

АО «МС Автомотив» открыло в Нижнем Новгороде производство пресс-форм для автомобилестроения. Объем инвестиций составил 120 млн руб., из которых 50 млн предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа, сообщили в фонде.

Источник: Коммерсантъ

За счет средств ФРП предприятие приобрело в том числе пятиосевой фрезерный и вертикально-фрезерный обрабатывающие центры, электроэрозионные и радиально-сверлильные станки. На производстве создан замкнутый сервисный цикл «от проекта до конвейера» для ключевых автопроизводителей.

Изделия изготавливают из российских материалов и сырья, производство локализовано на 100%.