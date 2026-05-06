Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сервис на Госуслугах систематизирует знания выпускников перед началом ЕГЭ

На портале действует «Навигатор подготовки к ЕГЭ».

Источник: Хабаровский край сегодня

Потренироваться в выполнении экзаменационных заданий могут российские выпускники на Госуслугах. Для этого на портале действует специальный сервис, который поможет школьникам как еще раз проверить и систематизировать свои знания перед началом ЕГЭ, так и снизить уровень стресса, благодаря ознакомлению с форматом испытаний, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Навигатор подготовки к ЕГЭ» предлагает как отдельные задания, так и готовые экзаменационные варианты, сервис также содержит видеоконсультации и дает возможность отслеживать свой прогресс при прохождении тренировок.

— Задания для сервиса «Навигатор подготовки к ЕГЭ» разрабатывают эксперты из ФИПИ. Это гарантирует подготовку по проверенным материалам, — подметили ранее в Рособрнадзоре.

Напомним, основной период ЕГЭ начнется с приходом лета: первый экзамен выпускникам предстоит написать 1 июня по истории, литературе и химии.