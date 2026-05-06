Сервис на Госуслугах систематизирует знания выпускников перед началом ЕГЭ

Потренироваться в выполнении экзаменационных заданий могут российские выпускники на Госуслугах. Для этого на портале действует специальный сервис, который поможет школьникам как еще раз проверить и систематизировать свои знания перед началом ЕГЭ, так и снизить уровень стресса, благодаря ознакомлению с форматом испытаний, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Навигатор подготовки к ЕГЭ» предлагает как отдельные задания, так и готовые экзаменационные варианты, сервис также содержит видеоконсультации и дает возможность отслеживать свой прогресс при прохождении тренировок.
— Задания для сервиса «Навигатор подготовки к ЕГЭ» разрабатывают эксперты из ФИПИ. Это гарантирует подготовку по проверенным материалам, — подметили ранее в Рособрнадзоре.
Напомним, основной период ЕГЭ начнется с приходом лета: первый экзамен выпускникам предстоит написать 1 июня по истории, литературе и химии.