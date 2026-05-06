Красноярец погасил миллионный долг по алиментам под страхом «уголовки»

В Красноярске отец двоих детей погасил миллионный долг по алиментам после возбуждения уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП по краю.
Исполнительное производство находилось в отделе судебных приставов по взысканию алиментных платежей. Согласно решению суда мужчина был обязан ежемесячно перечислять по 20 тыс. рублей: по 10 тыс. на каждого из двух своих детей. Однако родительские обязанности горе-отец игнорировал и не спешил финансово помогать детям. Несмотря на постановление об обращении взыскания на заработную плату, задолженность росла и превысила 1 млн рублей.
Сначала к должнику применили меры административного воздействия. За неуплату алиментов сотрудники органов принудительного исполнения составили на него протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде 50 часов обязательных работ, но даже после этого ситуация с выплатами не изменилась.
В итоге судебный пристав-исполнитель инициировал проверку бухгалтерии по месту работы должника: мужчина занимал должность директора в одной из местных компаний.
«Результаты проверки показали, что денежные средства намеренно не перечислялись в счет уплаты алиментов, несмотря на постановление об обращении взыскания на заработную плату — нерадивый отец целенаправленно лишал своих детей финансовой помощи. За нарушение законодательства об исполнительном производстве организация была оштрафована на 20 тыс. рублей по ст. 17.14 КоАП РФ», — рассказали в пресс-службе ГУФССП по Красноярскому краю.
Выявив признаки состава преступления, дознаватель возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей без уважительных причин).
После осознания реальной угрозы лишения свободы должник принял меры по выплате алиментов. В ходе рассмотрения дела в суде мужчина в полном объеме погасил миллионную задолженность по алиментам, а также оплатил исполнительский сбор — 120 тыс. рублей.
Деньги перечислены взыскателю, права детей на достойное содержание восстановлены.
