Открытки с Днём радио 2026. Красивые картинки с пожеланиями на 7 мая

День радио в России, посвящённый всем работникам связи, ежегодно отмечается 7 мая. История праздника уходит в 1895 год, когда российский физик Александр Попов продемонстрировал один из первых в мире радиоприёмников. Именно в этот день он представил своё изобретение, положив начало развитию беспроводной связи. В СССР День радио официально начали отмечать с 1945 года — в честь 50-летия этого открытия.
Интересный факт: В СССР радио долгое время было не только средством развлечения, но и главным инструментом оповещения населения. Знаменитое сообщение о начале войны 22 июня 1941 года прозвучало именно по радио. Голос диктора Юрия Левитана стал символом эпохи — по радио он передавал самые важные новости страны, включая сообщения о победах и окончании войны. Многие узнавали суть событий уже по интонации диктора.