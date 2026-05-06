Калининградские полицейские спасли московскую пенсионерку от роли курьера мошенников

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Калининградской области предотвратили преступление, в котором 69-летняя жительница Москвы едва не стала пособницей мошенников. Женщина прилетела в Калининград, чтобы по заданию неизвестных забрать деньги у местных жителей.
К моменту прилёта она уже перевела злоумышленникам 12,5 миллиона рублей — те убедили пенсионерку, что её сбережения необходимо перевести в золотые монеты. Пообещав вернуть якобы украденные деньги, аферисты уговорили женщину поработать у них курьером. Она должна была получать наличные у других жертв и передавать их преступникам.
Полицейские вовремя вмешались, провели с пенсионеркой разъяснительную беседу и сопроводили обратно в Москву. Таким образом удалось предотвратить дальнейшие финансовые потери для калининградцев.