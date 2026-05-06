Беда на чулочной фабрике и сокровища комсомола: о чём писали газеты 35 лет назад

«Калининградская правда», в свою очередь, напомнила о том, что погоня за легкими деньгами может закончиться печально, рассказав о новой, как принято сейчас говорить, мошеннической схеме. «Любопытная сценка разыгралась на днях на улице Черняховского в областном центре, — так начинает свою статью “Театр двух актеров” Ю. Петров. — Представьте себе такую картину. По тротуару идет молодой человек (назовем его К.) с красивым полиэтиленовым пакетом подмышкой. За ним движется молодая женщина с сумкой. Чуть сзади — еще один молодой человек (назовем его Н.). Пакет у К. вдруг падает на асфальт. К. поначалу этого не замечает. Женщина подбирает пакет. Из любопытства приоткрывает и — ах! Пакет полон денег. Н. видит изумление и замешательство женщины. “Вы что-то нашли?” — спрашивает он прохожую. “Нет-нет”, — отвечает она и запихивает пакет в сумку». Через некоторое время возвращается К. и спрашивает, не находила ли женщина пакет с четырьмя тысячами рублей. Та решает не сознаваться. «Нет, — отвечает, — не находила». И, старясь унять бешеный стук сердца, бежит домой. Но тут её догоняет Н. и предлагает поделиться добычей, ведь он видел, как она нашла пакет. Женщина решает откупиться золотыми кольцами, что были у неё на руках. Н. это устраивает. Дома женщина, внимательно изучилв содержимое пакета, обнаруживает преимущественно нарезанную бумагу. «Дорого, что и говорить, обошелся билет на спектакль двух мошенников потерпевшей, но какова мораль!» — подвел итог автор.