В Красноярске завершился отопительный сезон

«Управляющие организации с сегодняшнего дня перекрывают задвижки в домах для прекращения подачи отопления. Технически городская система отопления от ТЭЦ сейчас работает так, что сети круглый год находятся на циркуляции. Поэтому возможность не отключать отопление сохраняется практически во всех домах и учреждениях. Если управляющие организации по каким-либо причинам не перекрывают задвижки, отопление будет оплачиваться в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета», — рассказали в администрации.