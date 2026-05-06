В Красноярске завершился отопительный сезон

6 мая в Красноярске официально закончился общегородской отопительный сезон. Решение об этом принял мэр, исходя из данных прогноза погоды.
По информации синоптиков, в последнюю неделю среднесуточная температура воздуха превышала отметку +13 °C, при нормативных значениях +8 °C.
«Управляющие организации с сегодняшнего дня перекрывают задвижки в домах для прекращения подачи отопления. Технически городская система отопления от ТЭЦ сейчас работает так, что сети круглый год находятся на циркуляции. Поэтому возможность не отключать отопление сохраняется практически во всех домах и учреждениях. Если управляющие организации по каким-либо причинам не перекрывают задвижки, отопление будет оплачиваться в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета», — рассказали в администрации.
Там отметили, что в этом году отопительный период завершился почти на неделю раньше, чем в прошлом, и стал самым коротким за последние годы — лишь 225 дней.
Напомним, как только отключают отопление, начинается подготовка к новому отопительному сезону — стартуют гидравлические испытания, необходимые для того, чтобы выявить слабые места в трубах и провести на них ремонт.
«Поставил задачу отработать недочеты, которые были выявлены в период сильных морозов, — рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин. — Я напомню, на холод в квартирах прошедшей зимой пожаловались более 350 красноярцев. Каждая заявка была отработана, на летний период запланированы работы по исправлению причин некачественного отопления».
Кроме текущих ремонтов в городе ведут большой объем работ по строительству новых участков тепловых сетей, а также по реконструкции и капитальному ремонту на существующих коммуникациях отопительной системы. В этом году планируется заменить 55 км трубопроводов на 90 участках города. По данным энергетиков, благодаря системной работе износ системы теплоснабжения Красноярска снизился с 70% до 38%. Также обновление и развитие инфраструктуры позволило закрыть 37 неэффективных котельных, сократив выбросы в атмосферу.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.