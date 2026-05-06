Жители Красноярского края привели в порядок более 100 общественных пространств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае прошел Всероссийский субботник. Жители городов и поселков вышли на уборку общественных территорий, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ, в порядок привели более 100 объектов — парки, скверы, набережные, улицы и площади, обновленные с 2018 года. В субботнике приняли участие трудовые коллективы, школьники и студенты.
«За последние годы в регионе прибавилось множество мест отдыха, выбранных во время голосования. Субботник даёт возможность жителям привести в порядок любимые территории. Такая общественная деятельность помогает не только избавиться от мусора, но и почувствовать себя способным менять пространство вокруг к лучшему. Успеть выбрать новый парк можно на голосовании до 12 июня на сайте госуслуг», — сказал Максим Говорушкин, министр строительства и ЖКХ края.
В ряде городов субботники дополнили развлекательными и образовательными мероприятиями. Например, в Минусинске для участников провели экоурок и разминку с тренером.
Напомним, до 12 июня идет голосование за территории, которые благоустроят в будущем году по нацпроекту. В голосовании участвуют населенные пункты с численностью более 10 тысяч человек, включая Красноярск, Норильск, Канск, Ачинск и другие города края. Всего жителям предложено выбрать из 83 пространств. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет на сайте госуслуг.