Госномера другого цвета могут появиться в Казахстане

Депутат Арман Калыков заявил, что не всегда можно отличить электромобиль от обычного автомобиля. Это, по его словам, важная деталь, когда речь идет о платных стоянках, зарядных стоянках, о въезде на территорию особо охраняемых природных территорий.
«В рамках данного законопроекта мы предложили использовать отдельный цвет государственных номеров на электрические автомобили. Отношение ваше к этому предложению?» — поинтересовался он.
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов предложение поддержал.
«Своевременный вопрос. Министерство внутренних дел поддерживает. По изменению фона на государственном номере для электромобилей — есть мировая общепринятая практика, они окрашены зеленым цветом, поэтому этот вопрос прорабатывали и поддерживаем. После принятия закона (по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей — Прим. ред.) тоже уже будем заниматься нормативными подзаконными актами и уже будем утверждать соответствующие положения, и они будут внедрены по всей стране», — отметил он.
