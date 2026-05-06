Госномера другого цвета могут появиться в Казахстане

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в Мажилисе 6 мая 2026 года озвучил позицию по введению отдельного госномера для электромобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Депутат Арман Калыков заявил, что не всегда можно отличить электромобиль от обычного автомобиля. Это, по его словам, важная деталь, когда речь идет о платных стоянках, зарядных стоянках, о въезде на территорию особо охраняемых природных территорий.

«В рамках данного законопроекта мы предложили использовать отдельный цвет государственных номеров на электрические автомобили. Отношение ваше к этому предложению?» — поинтересовался он.

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов предложение поддержал.

«Своевременный вопрос. Министерство внутренних дел поддерживает. По изменению фона на государственном номере для электромобилей — есть мировая общепринятая практика, они окрашены зеленым цветом, поэтому этот вопрос прорабатывали и поддерживаем. После принятия закона (по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей — Прим. ред.) тоже уже будем заниматься нормативными подзаконными актами и уже будем утверждать соответствующие положения, и они будут внедрены по всей стране», — отметил он.

Ранее Санжар Адилов рассказал, смогут ли казахстанцы прогревать без штрафа автомобили в зимнее время.