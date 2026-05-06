Акция «Маршрут Победы» стартовала в Нижегородской области

Молодая Гвардия Нижегородской области дала старт масштабной патриотической акции «Маршрут Победы», посвящённой сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
Колонна стилизованных автомобилей «Соболь NN» отправилась из Нижнего Новгорода по маршруту, который проходит через города, где ковалась Победа в Великой Отечественной войне: Саранск, Пенза, Саратов, Волгоград, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Рязань и Москва. Этот путь — живая карта, по которой молодёжь проходит маршрутом героев, чтобы ощутить связь с историей страны.
Особый символизм пробегу придаёт связь времён. В годы войны легендарные ГАЗ-АА — «полуторки» — стали настоящей опорой фронта: доставляли боеприпасы и продовольствие, эвакуировали раненых и прокладывали путь к Победе. Сегодня их преемниками выступают современные автомобили, которые так же надёжно служат стране, обеспечивая работу городов, предприятий и социальной инфраструктуры, помогают фронту. Меняются технологии, но неизменными остаются главные ценности — ответственность, надёжность и верность своему делу.
В каждом городе участники акции возложат цветы к памятникам и мемориалам, почтят память героев, встретятся с ветеранами специальной военной операции и Великой Отечественной войны и окажут помощь их семьям.
Финальным этапом маршрута станет возвращение в Нижний Новгород 9 мая, где активисты примут участие в ключевых мероприятиях, посвящённых Дню Победы, завершив путь символичным соединением прошлого и настоящего.
«Маршрут Победы проходит по тем местам, где шёл фронт, где наши предки ценой невероятных усилий и жертв добывали Победу в самой страшной войне современности. Для молодёжи важно помогать ветеранам СВО и навещать ветеранов Великой Отечественной войны — быть полезными героям в каждом городе. Нынешнему поколению полезно чувствовать сопричастность с достижениями великих предков», — отметил лидер Молодой Гвардии Нижегородской области Роман Зыков.
«Маршрут Победы» — это символ того, что дух победителей жив и продолжает объединять поколения, города и людей вокруг главной ценности — памяти о подвиге народа.
Напомним, партпроект «Историческая память» играет ключевую роль в сохранении правды о героизме российских солдат. Проект организует образовательные акции, выставки и публикации, посвященные преемственности подвига советского народа в Великой Отечественной войне и защитников Отечества сегодня. Инициативы формируют единое историческое поле памяти для подрастающих поколений и укрепляют патриотизм в единстве прошлого и настоящего.