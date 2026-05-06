В туристическом центре Омска запретили парковку электросамокатов

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале апреля этого года в Омске был утвержден порядок возврата кикшеринговым компаниям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые находятся в неположенных местах. В октябре прошлого года в городе был утвержден перечень мест для парковки электросамокатов. Ранее власти Омска сообщили, что в 2026 году подано около 100 заявок на организацию парковок для СИМ в Центральном округе, 32 — в Октябрьском, 21 — в Советском, 15 — в Кировском и девять — в Ленинском.