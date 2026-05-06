9,5 лет строгача получил житель Дзержинска за грабёж под видом сотрудника ФСБ

Дзержинский городской суд вынес приговор жителю Нижегородской области, признанному виновным в серии тяжких преступлений. Как установили сотрудники УФСБ и полиции, мужчина, представившись сотрудником органов безопасности, проник в квартиру местного жителя и, угрожая расправой, похитил около 2 млн рублей и другое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.