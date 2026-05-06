В Свердловской области авиабаза получила 19 дронов для мониторинга пожаров

Уральская авиабаза в Свердловской области получила 19 дронов для обнаружения лесных пожаров по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Аппараты оснащены тепловизорами и позволяют оперативно выявлять очаги возгораний. Сотрудники авиабазы прошли обучение по управлению дронами и изучили законодательство в сфере их использования в лесной отрасли. Всего для охраны лесов от огня в распоряжении авиабазы находятся 117 камер видеонаблюдения, 25 беспилотников, более 400 единиц техники и 1,2 тыс. человек.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что в пожароопасный период будут работать самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. Первый выполняет мониторинг лесных территорий, на его борту находятся парашютисты-пожарные, которые при обнаружении возгорания высаживаются к кромке огня. Десантные группы на вертолетах Ми-8 отправляются к местам возгораний. Если рядом с пожаром нет подходящей площадки для посадки, вертолет зависает на высоте 35−40 метров, и пожарные спускаются в лес.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.