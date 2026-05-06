В Свердловской области авиабаза получила 19 дронов для мониторинга пожаров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что в пожароопасный период будут работать самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. Первый выполняет мониторинг лесных территорий, на его борту находятся парашютисты-пожарные, которые при обнаружении возгорания высаживаются к кромке огня. Десантные группы на вертолетах Ми-8 отправляются к местам возгораний. Если рядом с пожаром нет подходящей площадки для посадки, вертолет зависает на высоте 35−40 метров, и пожарные спускаются в лес.