Казахстан вводит жесткий контроль за поливом

Контроль за водозабором в Казахстане
В этом году власти ожидают, что общий водозабор на полив составит около 11 миллиардов кубометров воды, передает DKNews.kz. На фоне растущего дефицита воды и зависимости от трансграничных рек, государство ужесточает контроль за использованием водных ресурсов, особенно в южных регионах страны.
Где воды потребуется больше всего
Министерство водных ресурсов и ирригации уже утвердило лимиты на регулярное орошение для южных областей Казахстана. Самые крупные объемы воды распределены следующим образом:
Туркестанская область — 3,8 миллиарда кубометров;
Кызылординская область — 3,2 миллиарда кубометров;
Жамбылская область — 900 миллионов кубометров.
Эти регионы традиционно сильнее всего зависят от поливной воды из-за больших площадей сельхозугодий и выращивания влаголюбивых культур.
Почему власти начали жестче контролировать аграриев
Последние годы Казахстан все чаще сталкивается с нехваткой воды, особенно остро проблема ощущается летом, когда начинается активный полив полей. Поэтому власти делают ставку на несколько направлений:
Сокращение посевов влагозатратных культур;
Переход на водосберегающие технологии;
Изменение структуры посевов;
Усиление контроля за расходом воды.
В правительстве считают, что без этих мер южные регионы могут столкнуться с серьезным дефицитом воды уже в ближайшие годы.
Под особым контролем — рис
Больше всего внимания уделяется выращиванию риса, который считается одной из самых «жадных» к воде культур. В Туркестанской области площадь посевов риса в 2026 году не должна превышать 3,5 тысячи гектаров. Власти запретили сеять рис вдоль межгосударственного канала «Достык», разрешив выращивание только возле канала «Кызылкум» с использованием водосберегающих технологий.
В Кызылординской области, где рис остается одной из ключевых культур, площадь посевов сохранят на уровне 70 тысяч гектаров. Ограничения также введены в Алматинской области (не более 5,8 тысячи гектаров) и области Жетісу (до 1 тысячи гектаров).
За нарушения будут наказывать
Власти предупреждают: самовольная замена культур на более влаголюбивые может обернуться санкциями. Также наказание предусмотрено для фермеров, использующих поливную воду без официальных договоров. Для этого уже утверждены специальные правила пользования поливной водой.
От чего зависит ситуация с водой
Лимиты рассчитывались на основе прогнозов «Казгидромета», количества осадков, уровня наполненности рек и ожидаемой водности трансграничных водоемов. Вопрос воды из соседних стран остается особенно важным, поскольку часть рек Казахстан делит с другими государствами Центральной Азии.
Что говорят в министерстве
В Министерстве водных ресурсов заявляют, что пока вегетационный период проходит стабильно. Специалисты министерства, водные инспекции и сотрудники «Казводхоза» следят за соблюдением установленных лимитов и не превышением разрешенных объемов потребления воды.
Эксперты отмечают: ближайшие месяцы станут серьезной проверкой для всей водной системы страны. На фоне изменения климата и растущего дефицита воды, Казахстану приходится все жестче экономить один из самых важных ресурсов.