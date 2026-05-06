В Омской области Россельхознадзор изымает землю, заросшую сорняками

Вынесены два решения суда по участкам в 6,57 га.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора Омской области начало изымать у владельцев земли сельхозназначения, заросшие сорняками. Информацию об этом нам подтвердила пресс-служба ведомства.

По данным управления, сорняками в области заросли десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

В 2025 году инспекторы ведомства выявили 425 участков общей площадью 32 тыс. гектаров, заросших дикой травой. По этим случаям штрафы взыскали с 14 владельцев, выдав им предписания очистить землю от сорняков.

Но не все хозяева земли отреагировали на требования, так что их участки продолжили оставаться в траве. В такой ситуации материалы о данной земле передают в областное минимущество для изъятия ее далее через суд.

Сейчас инициирована процедура изъятия трех участков общей площадью в 25,57 гектара. Касаемо двух суд решения уже вынес, в итоге два надела в Омском районе суммарного размера 6,57 гектара уже изъяли.

Ранее мы сообщили, что власти Омской области ввели понятие «ответственного бизнеса». Бизнес, соответствующий его определениям, напротив, получит землю и льготные кредиты.