В Омской области Россельхознадзор изымает землю, заросшую сорняками

Управление Россельхознадзора Омской области начало изымать у владельцев земли сельхозназначения, заросшие сорняками. Информацию об этом нам подтвердила пресс-служба ведомства.
По данным управления, сорняками в области заросли десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
В 2025 году инспекторы ведомства выявили 425 участков общей площадью 32 тыс. гектаров, заросших дикой травой. По этим случаям штрафы взыскали с 14 владельцев, выдав им предписания очистить землю от сорняков.
Но не все хозяева земли отреагировали на требования, так что их участки продолжили оставаться в траве. В такой ситуации материалы о данной земле передают в областное минимущество для изъятия ее далее через суд.
Сейчас инициирована процедура изъятия трех участков общей площадью в 25,57 гектара. Касаемо двух суд решения уже вынес, в итоге два надела в Омском районе суммарного размера 6,57 гектара уже изъяли.
