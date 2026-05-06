Власти Ростова направят 2,5 млрд рублей на дорожную инфраструктуру

Исполнителям предстоит осуществлять круглогодичный комплекс мероприятий по уходу за дорожным полотном и прилегающими территориями. В весенне-летний период в задачи входит: подметание и мойка улиц, очистка пешеходных зон и остановочных павильонов, уход за зелёными зонами, стрижка газонов и сбор опавшей листвы. Также в зону ответственности входит содержание парковых зон и скверов: вывоз мусора из урн, уход за скамейками, ликвидация несанкционированных надписей.