Власти Ростова направят 2,5 млрд рублей на дорожную инфраструктуру

В 2026 году власти Ростова-на-Дону направят свыше 2,5 миллиарда рублей на поддержание и развитие городской улично-дорожной инфраструктуры. Соответствующая информация размещена на официальном портале государственных закупок. Бюджетные средства будут распределены между всеми восемью административными районами города.
Наибольший объём финансирования получит Кировский район — порядка 439 млн рублей. Существенные суммы также предусмотрены для Советского (377,8 млн), Пролетарского (352,6 млн) и Октябрьского (332,6 млн) районов. Далее следуют Железнодорожный (310,8 млн), Первомайский (294,4 млн), Ленинский (230,9 млн) и Ворошиловский (222,4 млн) районы.
Заказчиками работ выступают районные управления жилищно-коммунального хозяйства. Заключение контрактов запланировано на период с 1 июня 2026 года по 22 февраля 2027 года, источник финансирования — городской бюджет.
Исполнителям предстоит осуществлять круглогодичный комплекс мероприятий по уходу за дорожным полотном и прилегающими территориями. В весенне-летний период в задачи входит: подметание и мойка улиц, очистка пешеходных зон и остановочных павильонов, уход за зелёными зонами, стрижка газонов и сбор опавшей листвы. Также в зону ответственности входит содержание парковых зон и скверов: вывоз мусора из урн, уход за скамейками, ликвидация несанкционированных надписей.
В зимний период приоритетными становятся работы по расчистке снега, ликвидации наледи и обработке проезжей части реагентами. Подрядные организации обязаны обеспечивать круглосуточное дежурство специализированной техники и строго соблюдать нормы охраны труда при выполнении всех видов работ.