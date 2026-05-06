Под Волгоградом провожают в последний путь погибшего в шторм миллионера

В Светлоярском районе прощаются 6 мая с погибшим в шторм Александра Назарова. Главу торгово-промышленной группы «БИС» похоронят в Светлом Яре на территории церкви Николая Чудотворца.
По данным v1.ru, проводить застройщика в последний путь приехали глава региона Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко. Александр Назаров немало сделал для Волгоградской области — созданная им компания возвела несколько жилых комплексов. Сам он помогал обращавшимся к нему жителям региона.
Трагедия случилась 24 апреля. Миллионер, его родственники и знакомый отправились на рыбалку в район хутора Громки в Светлоярском районе. Лодка перевернулась. Все, кто в ней находился, погибли. Тело Александра Назарова обнаружили только 3 мая.
Ранее в Западном МСУТ рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после случившегося.