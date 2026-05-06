В Хабаровском крае с начала мая потушили более 100 ландшафтных пожаров

В период майских праздников на островных территориях Хабаровского района круглосуточно дежурили патрульно-манёвренные группы, которые с помощью дронов выявляли очаги на ранней стадии и пресекали нарушения. За это время в муниципалитетах прошло более ста рейдов. К административной ответственности привлечены 24 нарушителя особого противопожарного режима, установлены 5 человек, по чьей вине возникли природные пожары. Подобные рейды планируется повторять и в дальнейшем, а не только в выходные и праздничные дни, — подчеркнула Ирина Горбачева.