В Хабаровском крае с начала мая потушили более 100 ландшафтных пожаров

В правительстве Хабаровского края прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Совещание провела заместитель председателя правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева. Она отметила, что прохождение пожароопасного периода находится на особом контроле. С конца марта в регионе потушено более 500 ландшафтных пожаров, которые не угрожали населённым пунктам. Только с начала мая зафиксировано свыше сотни новых возгораний. Наибольшее их число пришлось на районы имени Лазо, Нанайский и Хабаровский.
В период майских праздников на островных территориях Хабаровского района круглосуточно дежурили патрульно-манёвренные группы, которые с помощью дронов выявляли очаги на ранней стадии и пресекали нарушения. За это время в муниципалитетах прошло более ста рейдов. К административной ответственности привлечены 24 нарушителя особого противопожарного режима, установлены 5 человек, по чьей вине возникли природные пожары. Подобные рейды планируется повторять и в дальнейшем, а не только в выходные и праздничные дни, — подчеркнула Ирина Горбачева.
За майские праздники в регионе зарегистрировано 20 лесных пожаров, большинство из которых оперативно ликвидировали в течение первых суток. Почти все возгорания связаны с неосторожным обращением граждан с огнём. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики очаги не представляли. По состоянию на 6 мая в крае действуют два очага, оба локализованы. На их тушении работают специалисты, задействована техника. Причина — нарушение правил пожарной безопасности местным населением.
Особый противопожарный режим охватывает 12 территорий, включая Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и несколько районов. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для организаций — от 400 до 800 тысяч.
На заседании комиссии по ЧС также обсудили паводковую обстановку и меры по снижению гибели людей в ДТП. Паводковая обстановка находится на контроле правительства края. В ближайшие дни ожидается открытие Амура у Николаевска-на-Амуре, риски подтоплений пока отсутствуют. Ирина Горбачева призвала водителей быть вдвойне внимательными во дворах и возле школ, а родителей — напомнить детям правила дорожного движения.
