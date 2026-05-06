Демешин потребовал от глав районов лично навещать каждого ветерана ВОВ

Глава края провел заседание организационного комитета «Победа», на котором еще раз сверил часы по подготовке к 9 Мая.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел заседание организационного комитета «Победа», на котором еще раз сверил часы по подготовке к 9 Мая. До главного праздника остаются считанные дни, и глава региона дал понять: никаких сбоев быть не должно.

В Хабаровске подготовка идёт полным ходом: парадные расчеты и техника тренируются на площади Ленина по утверждённому графику. В торжественном марше по главной площади краевой столицы 9 мая пройдут более 2600 человек. Сразу после парада стартует «Бессмертный полк» — колонна пройдет от улицы Пушкина до площади Славы. В этом году шествие будут сопровождать песни военных лет — такую инициативу выдвинул один из организаторов, Андрей Белоглазов.

Культурная программа в крае развернется масштабная — более 570 мероприятий, в которых примут участие около 12 тысяч человек. Концерты, митинги, возложения цветов, народные гуляния, выставки, экскурсии и лекции пройдут во всех муниципалитетах. Молодежные объединения уже включились в патриотические акции «Георгиевская лента», «Красная гвоздика» и «Наследники Победы», а волонтеры Победы начали адресно поздравлять ветеранов.

Отдельно губернатор остановился на том, чего не замерить количеством мероприятий. Он потребовал от глав муниципалитетов лично встречаться с ветеранами, знать их нужды и решать вопросы без проволочек.

«У вас должна быть личная ответственность за каждого», — подчеркнул Демешин.

При этом он напомнил горькую истину: ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остаётся всё меньше, и времени на формальные подходы просто не осталось. Еще одно поручение — активнее вовлекать в праздничные мероприятия участников специальной военной операции и их семьи, чтобы обеспечить преемственность поколений.

К 9 Мая в крае привели в порядок все памятники, мемориалы и воинские захоронения. Проведены ремонтные и восстановительные работы, так что встречать праздник города и поселки будут в достойном виде. Губернатор также распорядился обеспечить широкое информирование жителей обо всех событиях, чтобы каждый, кто захочет присоединиться к празднику, знал, куда и когда прийти.