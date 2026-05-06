График отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2026

Лето в Нижнем Новгороде — это не только прогулки по Набережной Федоровского и закаты на Стрелке, но и ежегодный квест с кастрюлями и водонагревателями. В городе стартует сезон плановых отключений горячей воды. Кому и когда придется вспомнить навыки закаливания — в этой статье nn.aif.ru.
Почему летом отключают горячую воду в Нижнем Новгороде?
Понятно, что перспектива мыться в тазу никого не радует, но без этого никак. Перерыв в подаче ресурса — это обязательная часть подготовки к зиме. Энергетикам нужно:
Проверить трубы на прочность.
Отремонтировать оборудование в котельных и на тепловых пунктах.
Заменить ветхие участки теплосетей, чтобы в −25°C мы не остались без отопления.
Лучше две недели походить в душ к друзьям летом, чем замерзнуть зимой.
Когда отключат горячую воду в Нижнем Новгороде в 2026 году?
В 2026 году график традиционно разбит по районам и поставщикам ресурсов.
Автозаводский и Ленинский районы (зона «Волгаэнергосбыт»):
Для жителей этих районов основные работы запланированы на середину лета. В большинстве домов, попавших в график, горячую воду отключат с 1 июля по 14 июля 2026 года. Это стандартные две недели, за которые коммунальщики обещают привести сети в порядок.
Примечание: в Ленинском районе сроки могут отличаться для домов, которые питаются от других котельных, так что сверяйтесь с адресным списком.
Остальные районы города:
Жителям Канавина, Сормова, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов стоит ориентироваться на графики компании «Теплоэнерго» (сайт ОКО) и других ресурсоснабжающих организаций. Там отключения начнутся уже в мае, сразу после официального завершения отопительного сезона.
Проверка адреса в графике отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2026 году.
Чтобы не гадать, когда именно у вас дома пропадет «тепленькая», воспользуйтесь официальными сервисами.
Автозаводский и Ленинский районы: Полный список адресов и точные даты от «Волгаэнергосбыт» можно на сайте компании.
Все остальные районы (Верхняя часть города, Сормово, Канавинский, Московский):
Проверить свой дом проще всего на сайте «ОКО» (бывшее «Теплоэнерго»). Там достаточно ввести название улицы и номер дома.
Нижегородский район (зона «Нижновтеплоэнерго»): в разговоре с диспетчерской службой нам сообщили, что график отключений готовится и будет опубликован позднее. В прошлом году компания опубликовала график в начале мая, так что «ловить» информацию можно в разделе «Новости» их сайта.
Совет: Если вашего адреса нет в списках крупных поставщиков, уточните информацию в своей Управляющей компании или ТСЖ — телефоны обычно указаны на квитанциях за коммуналку.