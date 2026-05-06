В РФ создали подход для повышения эффективности и надежности финсервисов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка и Sber AI разработали новый подход, который поможет искусственному интеллекту выявлять устойчивые модели поведения клиентов и за счет этого повысить эффективность и надежность финансовых сервисов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера.
«Новый подход FinTRACE помогает искусственному интеллекту сначала увидеть целостную картину — устойчивые паттерны, привычки, финансовые стратегии — и только потом принимать решение», — приводятся в сообщении слова директора Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка Николая Тидена.
Уточняется, что в основе нового подхода лежит технология, превращающая произвольные истории финансовых операций в структурированную базу знаний о поведении человека, которую используют для рассуждений большой языковой модели. Такой единый и многократно используемый слой интерпретируемых поведенческих привычек помогает ИИ качественнее работать с длинными и нерегулярными последовательностями событий, где смысл распределен во времени, суммах, категориях покупок и множестве других признаков.
По словам Тидена, разработка позволит клиенту получить более персонализированное предложение или справедливую оценку рисков даже в тех случаях, когда данных о похожих людях очень мало, а банки смогут быстрее замечать потенциальные трудности своих клиентов и предлагать помощь на ранних этапах.
Ожидается, что банки, финтех-компании и платежные сервисы смогут применять FinTRACE как универсальный инструмент, в том числе для прогнозирования оттока, кредитного скоринга, в маркетинговых компаниях, а также для персонализации услуг. Подчеркивается, что подход открывает дополнительные возможности и за пределами финансового сектора. В частности, его можно адаптировать для медицины — для анализа данных о визитах к врачу и результатах обследований, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и оптимизировать лечение.