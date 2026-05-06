72-летнего жителя Ачинска оштрафуют за пожар во время уборки участка

Сотрудники полиции Ачинска собрали административный материал в отношении 72-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности. Накануне местная жительница сообщила в дежурную часть полиции о возгорании травы на улице Нагорная городского поселка Мазульский. Огонь был локализован на площади 250 квадратных метров, однако на участке полностью сгорело заброшенное строение. Участковый уполномоченный полиции установил, что к пожару причастен пожилой местный житель. Пенсионер сообщил правоохранителю, что собрал и поджег сухую траву, однако не ожидал, что огонь быстро распространится и приведет к плачевным последствиям. Мужчине грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Материалы также направлены в пожарный надзор для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.