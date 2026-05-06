Отопительный сезон в Пермском крае завершается

В Березниках отопление отключат с 13 мая, полностью процесс завершится к 15 мая. До этого энергетики проверят теплосети ТЭЦ-2 на максимальную температуру, чтобы выявить скрытые дефекты. В ЗАТО Звёздный батареи станут холодными с 12 мая.