Отопительный сезон в Пермском крае завершается, сообщили в администрации.
В Березниках отопление отключат с 13 мая, полностью процесс завершится к 15 мая. До этого энергетики проверят теплосети ТЭЦ-2 на максимальную температуру, чтобы выявить скрытые дефекты. В ЗАТО Звёздный батареи станут холодными с 12 мая.
Управляющие компании и ТСЖ обязаны оповестить жильцов об отключении. При этом поставщикам тепла рекомендовали сохранить возможность подачи ресурса в социальные учреждения, если температура опустится ниже +8 градусов.