Беспрозванных создает рейтинг управляющих компаний в Калининградской области

Губернатор призвал максимально контролировать работу УК и забирать лицензии и особо безалаберных.

Источник: Комсомольская правда

Рейтинг управляющих компаний создадут в Калининградской области: от лучших к худшим, с которыми вообще не стоит связываться. Жильцы смогут сменить УК на основе этого списка. Решение принял губернатор Алексей Беспрозванных на специальном совещании.

«Эта зима сформировала много вопросов к работе управляющих компаний. Получали шквал сообщений и жалоб. Поэтому подготовили стандарт, по которому будем оценивать УК. В этом нам поможет и Народный фронт», — написал глава региона в МАХ.

УК намерены оценивать по критериям: исполнение предписаний, финансовая дисциплина, удовлетворенность жильцов, оценка содержания дома по чек-листу и пр.

Беспрозванных отметил, что по тем, УК, которые системно не справляются, будут судебные разбирательства и лишение лицензии. Уже сейчас в работе три таких дела.