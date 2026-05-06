В Красноярском крае составили список самых востребованных профессий на 5 лет

В Агентстве труда и занятости населения Красноярского края составили список новых профессий, которые в ближайшие пять лет станут наиболее востребованными на рынке труда. Рейтинг создан на основе опроса работодателей.
Возглавляет список специалист по работе с системами искусственного интеллекта. Строчкой ниже — оператор беспилотных авиационных систем. Запрос на них растет от предприятий агропромышленного комплекса, лесной и транспортной отрасли. На третьем месте — специалисты в области кибербезопасности. «Государство предоставляет возможность освоить эти профессии уже сегодня. По нацпроекту “Кадры” можно пройти бесплатные курсы. Записываются на них через портал “Работа России”. Одобряют заявки в центре занятости по итогам профориентации», — рассказали в агентстве.
В Красноярском крае упор сейчас делается на людей, умеющих управлять БПЛА. Так, в Дивногорском техникуме лесных технологий с 2024 года работает направление «оператор беспилотных летательных аппаратов». Обучение управлению «электронными птичками» занимает почти четыре года. В итоге студенты могут освоить управление не одним, а целым флотом беспилотников. Работает «летная школа» и в Красноярском государственном агроуниверситете. Эти занятия чрезвычайно популярны у аграриев-работодателей, которые записывают на них своих сотрудников.
Еще один современный тренд — потребность в специалистах, обладающих широкими квалификациями. Они способны быстро адаптироваться к изменениям, внедрять инновации и работать на стыке отраслей. Без такого умения не обойтись, например, при строительстве жилья по системе «Умный дом». Поэтому спрос на таких специалистов, освоивших наряду со своей специальностью программирование, высок уже сейчас.