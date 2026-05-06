В Красноярском крае составили список самых востребованных профессий на 5 лет

В Красноярском крае упор сейчас делается на людей, умеющих управлять БПЛА. Так, в Дивногорском техникуме лесных технологий с 2024 года работает направление «оператор беспилотных летательных аппаратов». Обучение управлению «электронными птичками» занимает почти четыре года. В итоге студенты могут освоить управление не одним, а целым флотом беспилотников. Работает «летная школа» и в Красноярском государственном агроуниверситете. Эти занятия чрезвычайно популярны у аграриев-работодателей, которые записывают на них своих сотрудников.