Эксперт Криштоп рассказал, почему радио работает лучше зимой и ночью

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ультрафиолетовые лучи способствуют снижению качества радиосигнала, поэтому ночью и в зимнее время работа радио более стабильна, чем днем и летом. Об этом в преддверии Дня радио, отмечаемого 7 мая, сообщил профессор кафедры «Общая физика» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доктор физико-математических наук Виктор Криштоп.
«Летом и в дневное время суток Солнце интенсивнее воздействует на атмосферу Земли. Его ультрафиолетовые лучи выбивают электроны из атомов воздуха, формируя на высоте 60−90 км так называемый D слой. Когда длинные радиоволны проходят сквозь него, они теряют энергию и ослабевают. Ночью и зимой, когда солнечного излучения практически нет, электроны возвращаются на свои места в атомах воздуха, поэтому волны проходят свободно, обеспечивая более стабильную радиосвязь», — сказал Криштоп, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Он также отметил, что радиослушатели не замечают этой разницы, так как слушают программы и музыку на коротких волнах, которые поглощаются значительно меньше.
«Кроме того, используется связь через спутники или проводные линии, которые автоматически регулируют мощность передатчиков. Это позволяет сгладить несовершенства радио в солнечную погоду», — пояснил эксперт.