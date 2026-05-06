Опубликована схема перекрытия дорог в Иркутске на 9 Мая

В Иркутске 9 мая ограничат движение из-за мероприятий ко Дню Победы
6 мая, IrkutskMedia
В Иркутске 9 мая с 06:00 до 23:00 будет перекрыто движение в центре города в связи с мероприятиями, посвящёнными 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничения коснутся следующих улиц:
Ленина (от Желябова до Нижней Набережной);
Сухэ-Батора (от Желябова до Нижней Набережной);
Сурикова (от переулка Гершевича до Ленина);
Чкалова (от переулка Гершевича до Ленина);
Российская (от Марата до Ленина);
Декабрьских Событий (от Рабочей до Нижней Набережной);
Нижняя Набережная (от Декабрьских Событий до Ленина);
Польских Повстанцев (от Декабрьских Событий до Сухэ-Батора);
Рабочая (от Декабрьских Событий до Сухэ-Батора);
Пролетарская (от Рабочей до Польских Повстанцев);
Некрасова (от Сухэ-Батора до переулка Кооперативного).
Также будет закрыта площадь графа Сперанского.
Водителей просят заранее убрать свои автомобили из зон перекрытия, так как там будут работать эвакуаторы. Рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.
Напомним, что в Иркутске введут ещё одно ограничение движения — по улице Седова, в районе дома на Красных Мадьяр, 12, для автомобилистов.