Опубликована схема перекрытия дорог в Иркутске на 9 Мая

Ограничения будут действовать с 06.00 до 23.00.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске 9 мая ограничат движение из-за мероприятий ко Дню Победы

6 мая, IrkutskMedia

В Иркутске 9 мая с 06:00 до 23:00 будет перекрыто движение в центре города в связи с мероприятиями, посвящёнными 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения коснутся следующих улиц:

  • Ленина (от Желябова до Нижней Набережной);

  • Сухэ-Батора (от Желябова до Нижней Набережной);

  • Сурикова (от переулка Гершевича до Ленина);

  • Чкалова (от переулка Гершевича до Ленина);

  • Российская (от Марата до Ленина);

  • Декабрьских Событий (от Рабочей до Нижней Набережной);

  • Нижняя Набережная (от Декабрьских Событий до Ленина);

  • Польских Повстанцев (от Декабрьских Событий до Сухэ-Батора);

  • Рабочая (от Декабрьских Событий до Сухэ-Батора);

  • Пролетарская (от Рабочей до Польских Повстанцев);

  • Некрасова (от Сухэ-Батора до переулка Кооперативного).

Также будет закрыта площадь графа Сперанского.

Водителей просят заранее убрать свои автомобили из зон перекрытия, так как там будут работать эвакуаторы. Рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Напомним, что в Иркутске введут ещё одно ограничение движения — по улице Седова, в районе дома на Красных Мадьяр, 12, для автомобилистов.