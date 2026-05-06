Три правила, как свидетелю не стать обвиняемым, назвал адвокат Вершинин

Первое — помните о праве не свидетельствовать против себя. Статья 51 Конституции РФ позволяет отказаться от ответа, если вопрос касается ваших действий или знаний в момент преступления. Отвечайте только о том, что видели или слышали про других. Лгать нельзя — за ложные показания грозит уголовная ответственность по статье 307 УК РФ. Остерегайтесь наводящих вопросов вроде «А вы сами не причастны?». Лучше сразу сослаться на статью 51.