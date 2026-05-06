Три правила, как свидетелю не стать обвиняемым, назвал адвокат Вершинин

Вызвали в полицию или Следственный комитет в качестве свидетеля? Адвокат Станислав Вершинин предупредил: одно неверное слово может превратить свидетеля в подозреваемого. Эксперт назвал три правила защиты.
Первое — помните о праве не свидетельствовать против себя. Статья 51 Конституции РФ позволяет отказаться от ответа, если вопрос касается ваших действий или знаний в момент преступления. Отвечайте только о том, что видели или слышали про других. Лгать нельзя — за ложные показания грозит уголовная ответственность по статье 307 УК РФ. Остерегайтесь наводящих вопросов вроде «А вы сами не причастны?». Лучше сразу сослаться на статью 51.
Второе правило — не давайте показания без адвоката. Часть 5 статьи 189 УПК РФ гарантирует это право. Защитник проконтролирует законность действий следователя, не даст подписать документы с ошибками и поможет не наговорить лишнего. Если предлагают «беседу без протокола» — насторожитесь: так часто получают неофициальные сведения для искаженного оформления.
Третье правило — читайте протокол допроса перед подписью. Подпись означает согласие с содержанием. Требуйте внести замечания, если нашли неточности или формулировки вроде «со слов свидетеля установлено участие…», выходящие за рамки ваших слов. Не торопитесь: при сомнениях попросите адвоката помочь с анализом.
Свидетель — серьезный юридический статус. Следователь может уже подозревать вашу причастность. Соблюдение этих правил поможет не дать подозрению перерасти в обвинение, — пишет Life.
