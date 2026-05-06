В Курчатове Курской области обсудили повышение качества образования

Форсайт-сессия «Пути повышения качества математического и естественнонаучного образования» состоялась в городе Курчатове Курской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городском комитете образования.
В ходе сессии учителя математики, информатики, физики, биологии и химии общеобразовательных организаций Курчатова рассмотрели ключевые приоритеты развития образования в России, сопоставив их с направлениями проекта «Школа Минпросвещения» и муниципальными проектами. Особое внимание было уделено формированию гармоничной, высоконравственной личности на основе традиционных российских ценностей, патриотизма и ответственности.
Представители городских методических объединений учителей математики и информатики отметили важность актуализации содержания образования, получения фундаментальных знаний и развитие аналитических навыков. Учителя физики акцентировали внимание на развитие способностей ребят, выявление талантливых детей и их раннюю профориентацию. Учителя биологии и химии предложили развивать навыки проектно-исследовательской деятельности на базе образовательных центров «Точка роста».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.