В Перми грузовик снёс опору ЛЭП и обесточил часть микрорайона

Грузовик снёс опору ЛЭП и обесточил часть микрорайона в Перми, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, после чего машина перевернулась. В результате без электричества остались жители микрорайона «Вышка I» на улицах Мостовая и Бузинская.
Энергетики оперативно выехали на место и в течение нескольких часов полностью восстановили подачу электроэнергии. Заявление о происшествии передано в полицию — выясняются обстоятельства и личности виновных.
«Пострадавших нет. Авария произошла в период первомайских праздников», — рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе «Россети Урал».
В компании призвали водителей быть осторожнее вблизи линий электропередачи. Повреждение энергообъектов — это не только отключение света у потребителей и ущерб для компании, но и реальная опасность для самих нарушителей.
За повреждение энергооборудования грозит ответственность по статье 9.7 КоАП РФ, а также обязанность возместить расходы на восстановление. Если водитель скроется с места аварии, его могут лишить прав на срок до полутора лет или арестовать на 15 суток.