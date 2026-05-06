Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В честь Толкачева на Южном кладбище в Уфе прозвучал трехкратный залп

На Южном кладбище председателя Госсобрания Константина Толкачева похоронили с воинскими почестями. После опускания гроба произвели трёхкратный залп из оружия, передает с места специальный корреспондент «Башинформа» Азат Гиззатуллин.

Источник: Башинформ

Напомним, Константин Борисович выпускник высшей школы МВД СССР. Трудовой путь начал со службы в правоохранительных органах, которой посвятил более 20 лет. Занимал руководящие должности в системе Министерства внутренних дел России. В 1996—2003 годах возглавлял Уфимский институт МВД России. Он — заслуженный юрист Российской Федерации и Республики Башкортостан. Являлся почетным сотрудником Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-майором внутренней службы в отставке. Награжден орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Салавата Юлаева, многочисленными медалями, знаками отличия, именным оружием и другими наградами.

В знак особого уважения к заслугам гроб Константина Толкачева на Южное кладбище везли на лафете, на станке артиллерийского оборудования, прицепленного к «Уралу-4320». Для перевозки усопшего его используют только в особых случаях — при погребении видного государственного деятеля или военного высокого ранга, писал ранее «Башинформ».

Спикера регионального парламента не стало 4 мая после долгой борьбы с тяжелой болезнью.