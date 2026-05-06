В честь Толкачева на Южном кладбище в Уфе прозвучал трехкратный залп

Напомним, Константин Борисович выпускник высшей школы МВД СССР. Трудовой путь начал со службы в правоохранительных органах, которой посвятил более 20 лет. Занимал руководящие должности в системе Министерства внутренних дел России. В 1996—2003 годах возглавлял Уфимский институт МВД России. Он — заслуженный юрист Российской Федерации и Республики Башкортостан. Являлся почетным сотрудником Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-майором внутренней службы в отставке. Награжден орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Салавата Юлаева, многочисленными медалями, знаками отличия, именным оружием и другими наградами.